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AYUNTAMIENTO

Además del fomento a la lectura, Gobierno de la Capital impulsa reactivación física en niñas y niños

By Redacción
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martes, julio 14, 2026

  • Como parte de “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, se llevaron a cabo prácticas de tiros a gol.
  • También asistentes conocieron la historia de los mundiales, las reglas del fútbol y hasta crearon una piñata en forma de balón.

El programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” se suma a las actividades mundialistas realizadas por el Gobierno Municipal de San Luis Capital, para no sólo incentivar el gusto por la lectura, sino también para promover la reactivación física de las infancias.

De ahí que en las 10 bibliotecas municipales, niñas y niños continúan disfrutando de las actividades gratuitas, en las que además de impulsar acciones a favor de la literatura, conocieron la historia de los mundiales, las reglas del fútbol y la participación de México en las Copas del Mundo.

Además, también han practicado tiros a gol, pero asimismo se incentiva su creatividad al elaborar una piñata con forma de balón, tareas que quienes han asistido a este programa han realizado con empeño y con toda la disposición.

También participaron en sesiones de cuentacuentos, proyecciones y actividades artísticas que convierten a las bibliotecas municipales en espacios de aprendizaje, imaginación y sana convivencia durante este periodo vacacional.

Finalmente, la Dirección de Educación de la Capital reiteró que las vacaciones también son para aprender y divertirse, a través de talleres sin costo en los que se fomenta la lectura, la creatividad, el trabajo en equipo y ahora, con la promoción de la activación física.

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