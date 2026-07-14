Enrique Galindo entrega Sello de Garantía a la Feria Universitaria 2026

En la quinta edición de este evento que demuestra el compromiso del Gobierno de la Capital con la juventud, el Alcalde destacó que este encuentro se consolida como una alternativa real para que las juventudes continúen su formación profesional, con la participación de más de 55 universidades que colaboran con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó el Sello de Garantía a la Feria Universitaria 2026, que este año celebra su quinta edición como una iniciativa del Gobierno de la Capital para acercar opciones académicas, becas y esquemas de financiamiento a las y los jóvenes de San Luis Potosí, en colaboración con más de 55 universidades que .

Ante estudiantes y representantes de las instituciones participantes, el Presidente Municipal afirmó que la Feria Universitaria representa mucho más que un encuentro educativo, pues para muchas personas puede significar la oportunidad de retomar sus estudios y tomar una de las decisiones más importantes para su futuro profesional.

Enrique Galindo explicó que el Sello de Garantía reconoce la continuidad y los resultados de una iniciativa que durante cinco años ha reunido a instituciones de educación superior para ofrecer alternativas a quienes buscan continuar su preparación académica, especialmente después de no haber ingresado a la opción considerada inicialmente.

El Alcalde destacó que la Feria Universitaria 2026 permite conocer directamente planes de estudio, carreras universitarias y técnicas, becas y opciones de financiamiento, con el objetivo de que ningún joven abandone su proyecto educativo por falta de información o de alternativas.

Finalmente, Enrique Galindo señaló que esta iniciativa debe mantenerse como una política permanente del Gobierno de la Capital, debido a su impacto en el desarrollo de las juventudes, de sus familias y de la ciudad, al abrir nuevas rutas para la formación profesional y la construcción de mejores proyectos de vida.