SOLEDAD FORTALECE LA MOVILIDAD SEGURA CON BACHEO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 

• Las intervenciones se realizaron en colonias como La Raza, Rivas Guillén Norte, La Constancia, Cabecera Municipal, Expropiación Petrolera y Fresnos, para fortalecer la movilidad y la seguridad vial.

Como parte del trabajo permanente para mantener vialidades seguras y en mejores condiciones para las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área operativa de Desarrollo Urbano, reforzó durante la última semana acciones de bacheo permanente, con la rehabilitación de casi 500 metros cuadrados de superficie, reflejando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.

Del 6 al 10 de julio, las cuadrillas municipales intervinieron con aplicación de asfalto la avenida Soledad con calle Esmeralda, en la colonia La Raza; la avenida Ponciano Arriaga entre 2 de Abril y avenida Rivas Guillén, así como avenida Rivas Guillén con calle De la Rosa, en Rivas Guillén Norte; la calle Flor de Liz, en la colonia La Constancia; la calle Ponciano Arriaga, en Cabecera Municipal, y la calle Carlos Tovar con Platón, en la colonia Expropiación Petrolera.

Los trabajos también llegaron a la colonia Fresnos, donde se reparó una zanja en la calle Acacias; además de realizar bacheo en la calle Ébanos y en la calle Laureles entre San Ciro y Nogales, y en el cruce de Matehuala con Ébano y San Ciro, fortaleciendo la movilidad y la seguridad para automovilistas y peatones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una atención constante a la infraestructura vial para ofrecer calles en mejores condiciones y brindar traslados más seguros a las y los habitantes de todos los sectores, consolidando el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con obras y servicios que acercan resultados a la ciudadanía.