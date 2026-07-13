MÁS DE 250 NIÑAS Y NIÑOS INICIAN CAMPAMENTOS DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SOLEDAD

• Las y los participantes disfrutarán de talleres, actividades recreativas, recorridos culturales y pláticas de prevención impartidas por Bomberos y Protección Civil Municipal.

Con la participación de más de 250 niñas y niños de 6 a 12 años de edad, este lunes, iniciaron los Campamentos de Verano del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, organizados por la Coordinación de Bibliotecas Municipales, que se realizarán hasta el próximo 7 de agosto, ofreciendo espacios gratuitos de aprendizaje, recreación y convivencia para las familias, en cumplimiento de la visión de cercanía impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante las próximas semanas, las y los participantes disfrutarán de talleres con temática de fútbol, narración de cuentos, dinámicas sobre valores, derechos de la niñez y convivencia, además de actividades lúdicas, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; el programa también incluye recorridos a Cerro de San Pedro, Dino Oasis, el Museo Nacional de la Máscara, el Museo del Ferrocarril, así como al área Cri-Cri y el Jardín Japonés del Parque Tangamanga I.

La coordinadora de Bibliotecas Municipales, María Guadalupe Cortés Segura destacó que a estas acciones se sumarán elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes impartirán pláticas y demostraciones para fortalecer entre las y los menores la cultura de la prevención y el autocuidado. «Buscamos que las niñas y los niños aprendan, convivan y se diviertan durante sus vacaciones, todavía contamos con algunos espacios disponibles para quienes deseen integrarse de manera gratuita», dijo.

Con este programa, el Gobierno Municipal fortalece el papel de las bibliotecas como espacios cercanos para el desarrollo integral de la niñez, promoviendo la lectura, la sana convivencia y actividades que contribuyen al cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.