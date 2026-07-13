Enrique Galindo ofrece alternativas de educación universitaria a jóvenes potosinos

El Alcalde inauguró la 5a edición de la Feria Universitaria “Preparando tu Futuro 2026”, ante estudiantes y representantes de 55 instituciones; la licenciada en Enfermería, Ana Karen Zamarripa, compartió cómo este programa cambió su vida, mientras el Rector de la Universidad Tangamanga, Víctor Hugo Román Pérez, reconoció el compromiso municipal con la educación.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró la quinta Feria Universitaria “Preparando tu Futuro 2026”, organizada por el Gobierno de la Capital para ofrecer alternativas a las y los jóvenes que buscan continuar sus estudios superiores. En la Plaza de Aranzazú, 55 instituciones educativas presentan más de 150 carreras universitarias y técnicas, además de becas y opciones de financiamiento.

Ante estudiantes, familias, docentes y representantes de las instituciones participantes, el Presidente Municipal afirmó que el resultado de un examen de admisión no determina el futuro de una persona y llamó a las juventudes a no renunciar a sus metas. Destacó que actualmente mil 700 jóvenes cuentan con becas municipales y más de 250 ya concluyeron sus estudios, además de anunciar que la Feria recibirá el sello de garantía del Gobierno de la Capital tras cinco ediciones consecutivas.

Ana Karen Zamarripa Bautista, asistente de la primera edición y hoy licenciada en Enfermería, relató que acudió a la Feria luego de no ingresar a la universidad pública y encontró una nueva oportunidad para continuar su preparación. Como integrante de la primera generación de becas, señaló que esta iniciativa representa esperanza para las juventudes y transforma también el futuro de sus familias, por lo que invitó a las y los estudiantes a aprovechar las opciones disponibles.

El rector de la Universidad Tangamanga Campus Industrias, Víctor Hugo Román Pérez, reconoció el compromiso de la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo al colocar a la educación y a las juventudes como pilares de su gestión. Resaltó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y las instituciones educativas permite que más jóvenes desarrollen sus capacidades profesionales y se conviertan en agentes de cambio para sus familias y para la sociedad.

El secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, informó que más del 38 por ciento de quienes terminan la preparatoria no continúan sus estudios y que, entre quienes ingresan al nivel superior, alrededor del 10 por ciento abandona su formación por distintas causas, principalmente económicas. Señaló que se espera la asistencia de 3 mil jóvenes a la Feria, que permanecerá abierta lunes y martes, de 9:00 a 17:00 horas, en la Plaza de Aranzazú; al concluir la inauguración, el Alcalde Enrique Galindo, estudiantes, autoridades e invitados recorrieron los módulos de las instituciones participantes.