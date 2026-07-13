Supervisa Enrique Galindo rehabilitación de drenaje en Constituyentes

El Alcalde recorrió la obra acompañado por vecinas y vecinos, quienes agradecieron la atención a una petición de años que permitirá eliminar escurrimientos de aguas residuales.

El Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, supervisó la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Antonio E. Valdés, en la colonia Constituyentes, acompañado por vecinas y vecinos que agradecieron la respuesta a una solicitud planteada desde hace varios años.

Durante el recorrido, el Alcalde señaló que el Gobierno de la Capital mantiene la renovación de las redes que han concluido su vida útil, especialmente en sectores donde la infraestructura sanitaria tiene más de cuatro décadas de antigüedad y genera afectaciones constantes a las familias.

La obra, ejecutada por Interapas como parte del tercer paquete de intervenciones prioritarias, contempla la sustitución de 54 metros de tubería en el tramo comprendido entre las calles Simón Díaz y Mariano Medina.

Enrique Galindo verificó que los trabajos permitirán corregir los escurrimientos de aguas residuales que afectaban a las viviendas del sector y que llegaban hasta la avenida Constitución, una de las principales vialidades de conexión entre el sur y el Centro Histórico.

Las familias reconocieron la presencia del Presidente Municipal y la atención directa del Gobierno de la Capital, mientras que Enrique Galindo reiteró que continuará la modernización de la infraestructura hidrosanitaria para prevenir encharcamientos, mejorar el funcionamiento del drenaje y elevar las condiciones de salubridad.