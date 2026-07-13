GOBIERNO DE SOLEDAD LOGRA ALIANZA CON LA FEDERACIÓN PARA COMBATIR Y PREVENIR EL DELITO DE EXTORSIÓN

– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México ofreció capacitación y talleres informativos a agentes municipales y sector productivo sobre la nueva legislación.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó sobre la colaboración que el Ayuntamiento ha iniciado con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para fortalecer las estrategias operativas de atención, combate y prevención del delito de extorsión, luego de la vigencia de la nueva legislación en torno a esta práctica ilícita; recientemente, especialistas de la Unidad Antisecuestro y Extorsión impartieron dos capacitaciones a agentes de la Guardia Civil Municipal y a representantes del sector comercial, seguridad privada y autotransporte, para robustecer la difusión de las líneas de auxilio y denuncia de este delito.

El edil puntualizó que derivado de los acuerdos impulsados en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que él participa, el Gobierno de México reconoció a Soledad de Graciano Sánchez como el único municipio de San Luis Potosí que desarrolla una estrategia integral de colaboración para prevenir este delito, con acciones que involucran a corporaciones de seguridad, iniciativa privada, instituciones educativas y diversos sectores sociales.

Durante las jornadas de capacitación se dio a conocer el alcance de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que unifica el tipo penal en todo el país, establece que este delito se persigue de oficio y contempla penas de 15 a 25 años de prisión, que pueden incrementarse hasta 42 años cuando participan servidores públicos; además, incorpora alrededor de 34 agravantes, que refuerzan los mecanismos de actuación de las instituciones.

El trabajo coordinado también reconoce los resultados obtenidos por la Guardia Civil Municipal, que ha realizado detenciones relevantes relacionadas con casos de cobranza ilegítima y mantiene una estrecha vinculación con empresas como FEMSA, OXXO y BARA, mediante convenios de colaboración que ahora permitirán ampliar la campaña preventiva hacia más sectores de la población y otras regiones del país.

«La seguridad se fortalece con coordinación, capacitación y cercanía con la gente, en Soledad seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno de México para que cada familia conozca cómo prevenir la extorsión, denuncie y tenga la certeza de que cuenta con una autoridad preparada para actuar», expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil reafirmó que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene el compromiso de mantener una capacitación permanente para los elementos de la Guardia Civil Municipal y de extender estas acciones preventivas a instituciones educativas, empresas, comercios y organizaciones sociales, convencido de que la información y la participación ciudadana son herramientas fundamentales para disminuir este delito y fortalecer la tranquilidad de las familias, con un gobierno cercano que escucha, atiende y trabaja todos los días por su bienestar.