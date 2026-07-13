COLOR, BICICLETAS Y LEYENDAS PANTEONERAS LLENAN DE VIDA A SOLEDAD CON LA RODADA «SPOOKY PRIDE»

• Cientos de personas participaron en la rodada nocturna organizada por el Ayuntamiento, una experiencia que unió deporte, inclusión y las tradiciones del municipio en un ambiente de convivencia.

La noche de este domingo, las calles de Soledad de Graciano Sánchez se iluminaron con el entusiasmo de cientos de ciclistas que participaron en la rodada nocturna «Spooky Pride», que combinó deporte, inclusión y el misticismo de las leyendas locales en un recorrido de varios kilómetros que reunió a jóvenes, familias y visitantes en un ambiente de alegría y sana convivencia; la actividad, organizada por el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Juventud, también puso a disposición bicicletas en préstamo para que nadie se quedara sin formar parte de esta celebración.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer espacios de participación para todas y todos, esta actividad integró el programa del Orgullo LGBTTTIQ+, reafirmando el compromiso de construir una comunidad más incluyente y cercana a su gente, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; el Ayuntamiento continúa promoviendo iniciativas que fortalecen la convivencia social y reflejan el cambio que transforma, acercando oportunidades de recreación y expresión a todos los sectores de la población.

Uno de los momentos más esperados fue la visita al Panteón Municipal, donde las y los asistentes vivieron una experiencia inmersiva con un recorrido paranormal, donde hubo representaciones de personajes de terror, manifestaciones paranormales y la narración de leyendas que forman parte de la identidad soledense, convirtiendo el recorrido en una noche llena de emociones, historia y tradición que cautivó a las y los participantes.

Con eventos como «Spooky Pride», el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de impulsar actividades innovadoras que promueven la inclusión, reconocen la diversidad y fortalecen el tejido social, manteniendo un gobierno cercano que escucha y atiende a las juventudes, las familias y toda la población.