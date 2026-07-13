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AYUNTAMIENTO

SSPC de la Capital actúa con firmeza y cesa del cargo a oficial de Policía Vial por incurrir en una conducta contraria a los principios del servicio público

By Redacción
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lunes, julio 13, 2026

  • Tras la difusión de un video en redes sociales y la revisión de videograbaciones de la patrulla, se acreditó la conducta contraria a los principios de legalidad, honradez e integridad que rigen el servicio público, determinando el cese fulminante como elemento de la Policía Municipal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que, como resultado de la investigación iniciada tras la difusión de un video en redes sociales sobre la actuación de una oficial de Policía Vial, se determinó el cese fulminante de los efectos de su nombramiento como Policía Municipal, al acreditarse una conducta contraria a los principios de legalidad, honradez e integridad que rigen el servicio público.

La resolución se sustentó, entre otros elementos, en el análisis de las grabaciones obtenidas del sistema de videograbación de la patrulla, donde se advirtieron hechos que constituyen una actuación incompatible con el desempeño de las y los oficiales municipales.

Con esta determinación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción, por lo que cualquier conducta que vulnere la confianza ciudadana será investigada y sancionada con firmeza.

Asimismo, la Policía de la Capital refrenda su compromiso por mantener una corporación profesional, transparente y al servicio de la ciudadanía.

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