Se aprovecha alianza Gobierno Capitalino-UASLP para actualizar a policías municipales

Unen acciones la Coordinación Municipal de Derechos Humanos con la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Autónoma.

Coadyuvan en la profesionalización de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina.

Se aprovecha la alianza que se mantiene entre el Ayuntamiento de la Capital y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para beneficio de la población potosina y también contribuir en la formación y actualización de oficiales municipales.

De ahí que la Coordinación Municipal de Derechos Humanos se reunió con personal de la Oficina de la Abogacía General de la Máxima Casa de Estudios, para impartir la materia «Los Derechos Humanos y su Aplicación en la Función Policial» como parte del Curso de Formación para Policía de Proximidad, IV Generación del Instituto de Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina (SSPC).

Representantes de ambas dependencias coincidieron en la importancia de que cada intervención policial representa una oportunidad para proteger la dignidad de las personas, además coadyuva en el fortalecimiento del Estado de Derecho, y de generar mayor confianza ciudadana.

Asimismo, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos precisamente recordó también su intervención en una jornada de capacitación dirigida a elementos de la SSPC, en cuyo primer módulo se fortalecieron conocimientos y herramientas para una actuación policial con enfoque humano, perspectiva de género y prevención de la criminalización y estigmatización de las juventudes. Además, se promovieron intervenciones apegadas a la legalidad, los criterios en el uso legítimo de la fuerza y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

Finalmente, tanto la SSPC como la Coordinación Municipal de Derechos Humanos reafirmaron la relevancia de que la capacitación permanente impulsa instituciones más profesionales, cercanas y comprometidas con las buenas prácticas en el servicio público, y sobre todo, en materia de seguridad pública.