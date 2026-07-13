Gobierno de la Capital abre inscripciones para el Campamento de Verano 2026 en los CDA

La actividad gratuita se realizará del 20 al 31 de julio para niñas y niños de 6 a 12 años.

Habrá talleres deportivos, artísticos, recreativos, cívicos y de aprendizaje en distintas sedes de la Capital.

El Gobierno de la Capital abrió las inscripciones para el Campamento de Verano 2026 de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje, una alternativa gratuita para que niñas y niños disfruten sus vacaciones en espacios seguros, formativos y recreativos.

La Directora de los CDA, Pilar Zárate, informó que el campamento, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se desarrollará del 20 al 31 de julio y estará dirigido a participantes de entre 6 y 12 años de edad.

Durante las dos semanas se impartirán actividades deportivas, artísticas, lúdicas, cívicas y de aprendizaje, diseñadas para fomentar la creatividad, la convivencia, la activación física y el desarrollo integral de las infancias.

Pilar Zárate destacó que la gratuidad del campamento permite ofrecer a las familias potosinas una opción accesible durante el periodo vacacional, además de aprovechar la infraestructura y el personal de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje ubicados en distintos sectores de San Luis Capital.

Para realizar la inscripción, madres, padres o tutores deberán acudir al CDA de su preferencia y presentar copias de una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, CURP de la niña o el niño y dos fotografías tamaño infantil.

El Gobierno de la Capital invitó a las familias a acercarse a los Centros de Desarrollo y Aprendizaje para conocer la disponibilidad de lugares y asegurar la participación de sus hijas e hijos en un verano de convivencia, diversión y nuevos aprendizajes.