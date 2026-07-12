NIÑEZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ YA TIENEN ESPACIO RECREATIVO DONDE CRECER: PADRES DE FAMILIA 

– Vecinas y vecinos de la colonia Benito Juárez, destacan que ahora niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores cuentan con un lugar cercano para convivir, ejercitarse y disfrutar en familia.

«Antes tenía que llevar a mis hijos hasta otra colonia para que pudieran jugar; hoy ya tienen un espacio cerca de casa, bonito y seguro», expresó Maribel Romero, una de las miles de habitantes beneficiadas con el nuevo Parque Urbano de la colonia Benito Juárez, una obra que hoy transforma la vida cotidiana de cerca de 11 mil personas, gracias al impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este nuevo espacio fortalece la convivencia familiar, fomenta el deporte y acerca áreas dignas para el sano esparcimiento, como parte del cambio que transforma a Soledad.

Con una inversión de 2.7 millones de pesos, el Gobierno Municipal recuperó un terreno que permanecía abandonado para convertirlo en un moderno parque con juegos infantiles, cancha deportiva, salón de usos múltiples, áreas verdes, iluminación LED, zonas de descanso y una Purificadora Gratuita; la obra responde a la visión del Alcalde de mantenerse cercano a las familias y escuchar las necesidades de cada colonia para llevar obras que mejoran la calidad de vida.

«Ahora tenemos un lugar muy bonito para hacer ejercicio, traer a los niños y reunirnos también los adultos mayores, antes estaba abandonado y hoy da gusto venir por lo colorido y amplio que quedó», compartió Lidia Ramírez, quien invitó a las familias de la zona a cuidar este nuevo espacio y aprovechar las actividades recreativas y deportivas que podrán realizarse en beneficio de todas las generaciones.

Para Víctor Rodríguez, vicepresidente de la Junta de Participación Ciudadana, esta obra representa la respuesta a una petición que durante años realizaron los vecinos. «Nos escuchó el licenciado Juan Manuel Navarro, muchas gracias porque hoy vemos totalmente renovadas las áreas verdes, los juegos y los espacios donde conviven nuestros niños y nuestros adultos mayores, ahora nos toca a nosotros cuidarlo para que dure muchos años».

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de permanecer cerca de la población, impulsando obras que fortalecen el tejido social, promueven entornos seguros y consolidan el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.