Gobierno de la Capital realiza limpieza integral en la Glorieta Juárez

Personal de Servicios Municipales lleva a cabo deshierbe, poda, recolección de residuos y retiro de excedentes en este importante punto de la ciudad.

Por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Servicios Municipales mantiene acciones permanentes de limpieza y mantenimiento en la Glorieta Juárez, uno de los principales accesos y puntos de conexión de San Luis Capital.

Las cuadrillas municipales realizan labores de deshierbe, poda, recolección de basura y retiro de excedentes, con el objetivo de conservar este espacio público en mejores condiciones y brindar una imagen urbana ordenada para quienes transitan diariamente por la zona.

El Gobierno de la Capital informó que estos trabajos forman parte de las jornadas cotidianas de atención a camellones, glorietas, jardines y vialidades, que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

La Dirección de Servicios Municipales reiteró que continuará con estas acciones para mantener espacios públicos más limpios, seguros y dignos para la ciudadanía, como parte de la construcción de un San Luis Amable.