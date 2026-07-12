Nueva obra de Interapas atiende problema sanitario en Antonio E. Valdés

La intervención da continuidad a la renovación del drenaje en la colonia Constituyentes y mejorará las condiciones sanitarias de la zona.

SLP.– Como parte del tercer paquete de obras prioritarias, Interapas inició la rehabilitación del drenaje sanitario sobre la calle Antonio E. Valdés en la colonia Constituyentes, atendiendo una solicitud de vecinos que desde hace tiempo requerían la renovación de la red sanitaria por presencia de escurrimientos de aguas residuales.

Los trabajos se realizan entre las calles Simón Díaz y Mariano Medina, donde se renovarán 54 metros de tubería de drenaje, con una inversión aproximada de 347 mil 750 pesos.

Esta intervención da continuidad a los trabajos que Interapas ha realizado en la colonia Constituyentes, fortaleciendo la infraestructura sanitaria en donde se habían detectado distintos puntos con tuberías que ya cumplieron su vida útil.

Además de mejorar el funcionamiento del drenaje para las familias de la zona, la obra contribuirá a una mejor movilidad al evitar escurrimientos y encharcamientos que llegaban hasta la avenida Constitución, una de las principales vialidades de conexión entre la zona sur y centro de la capital.

La rehabilitación forma parte del nuevo paquetes de obras sanitarias que Interapas desarrolla con recursos propios para mejorar el servicio de drenaje en distintos sectores de la zona metropolitana.