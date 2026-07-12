SSPC de la Capital reitera política de cero tolerancia a la corrupción e inicia investigación de actuación de oficial de Policía Vial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que, tras la difusión en redes sociales de un video en el que presuntamente se observa una conducta irregular por parte de una oficial de Policía Vial, se ordenó el inicio inmediato de una investigación interna para esclarecer los hechos.

Dando puntual seguimiento a la política de cero tolerancia a la corrupción de la corporación, a través del área de Asuntos Internos se realizan las diligencias correspondientes, como el análisis de las grabaciones de la cámara de la patrulla, así como la recopilación de los demás elementos de prueba que permitan determinar con objetividad lo ocurrido.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda que ninguna conducta contraria a la ley o a los principios del servicio público será tolerada, por lo que, si de la investigación se acredita alguna responsabilidad por parte de la oficial involucrada, se procederá con la aplicación de las sanciones administrativas y legales correspondientes.