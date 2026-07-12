San Luis Capital: Corazón del Futbol consolida su éxito con miles de asistentes

El programa municipal reúne alrededor de 10 mil personas cada día y se prepara para cerrar con fuerza la última semana de la Copa del Mundo.

El programa San Luis Capital: Corazón del Futbol se ha consolidado como una de las principales actividades de convivencia, recreación y promoción deportiva durante la Copa del Mundo, al reunir alrededor de 10 mil personas cada día, informó el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso.

El funcionario destacó que la programación impulsada por el Gobierno de la Capital incluye actividades infantiles, dinámicas recreativas, proyecciones de partidos y torneos como el Mundialito San Luis Amable, el Mundialito Gamer y Golpara, con una participación constante de niñas, niños, jóvenes y familias de distintos sectores de la ciudad.

Luis Fernando Alonso señaló que el éxito del programa también se refleja en la actividad económica generada en el Centro Histórico, debido al consumo en comercios de la zona y en eventos gastronómicos como las ferias del Taco, del Elote y de la Torta. Añadió que visitantes de otros estados y países han compartido en redes sociales su experiencia durante las actividades realizadas en San Luis Capital.

Explicó que San Luis Capital: Corazón del Futbol continuará durante la última semana de la Copa del Mundo con más actividades gratuitas, mientras que la agenda deportiva municipal mantendrá su dinamismo con eventos como la Carrera Panamericana, el Medio Maratón de San Luis Potosí y el Gran Fondo Nueva York de ciclismo.

El Director de Deporte Municipal reiteró que la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos continuará impulsando espacios de convivencia, activación física e integración social, por lo que invitó a la ciudadanía a consultar el calendario de actividades en las redes sociales de Deporte Municipal SLP.