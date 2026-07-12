CON CULTURA, INCLUSIÓN Y ALEGRÍA, DIF DE SOLEDAD PREPARA SEMANA CULTURAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Serán 30 usuarios de la UBR #1 vivirán una semana de experiencias recreativas y culturales que fortalecen su bienestar, convivencia e inclusión social.

La emoción de salir, conocer nuevos lugares y compartir momentos de alegría será una realidad para cerca de 30 personas con discapacidad que participarán en la Semana Cultural y Visitas Guiadas, organizada por la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) No. 1 del Sistema Municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez, del 27 al 31 de julio, donde niñas, niños, jóvenes y, principalmente, personas adultas disfrutarán de recorridos especialmente diseñados para acercarlos a espacios de recreación y cultura.

Esta iniciativa, impulsada por la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Pilar Cardona Reyna, responde al compromiso de brindar una atención cercana, humana e incluyente a quienes más lo necesitan, en seguimiento a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de construir un municipio donde el gobierno escucha y atiende a todas las familias, pues el cambio que impulsa, también significa generar oportunidades para que las personas con discapacidad disfruten plenamente de actividades que fortalecen su desarrollo y bienestar.

Durante la semana, se visitarán la Facultad de Agronomía, la galería del pintor internacional José Cruz García Rocha, el Museo Francisco Cossío, entre otros espacios atractivos del municipio; cada usuario asistirá con un acompañante y contará con el respaldo de terapeutas especializados, además del apoyo de un vehículo adaptado con rampa hidráulica para garantizar traslados seguros y accesibles.

La encargada de la UBR No. 1, Nohemí Colunga Hernández destacó que esta actividad representa una experiencia profundamente significativa para las y los participantes. «Las personas adultas con discapacidad tienen pocas oportunidades para salir a espacios recreativos, por eso estos recorridos los esperan con mucha ilusión, desde que abordamos el autobús van cantando, conviviendo y disfrutando cada momento, ver su felicidad y la de sus familias es lo que nos motiva a seguir realizando estas actividades año con año», expresó.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal DIF, fortalece una política de inclusión y cercanía social que abre más espacios para el desarrollo, la convivencia y la participación de las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso de construir un municipio más humano para todas y todos.