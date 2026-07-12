AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA SAN LUIS–MATEHUALA

* La nueva vía de 118 kilómetros registra avances en sus principales estructuras y mejorará la conectividad carretera hacia el norte del país.

La construcción de la nueva autopista San Luis–Matehuala avanza en sus principales frentes de trabajo, una obra estratégica promovida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para modernizar la infraestructura carretera, agilizar los traslados y mejorar la conexión de San Luis Potosí con el norte de México.

El director general de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, informó que continúan los trabajos en las estructuras de los entronques El Peyote, Villa de Arista y Matehuala, además de las labores de supervisión permanente en coordinación con la empresa concesionaria, para garantizar el cumplimiento de los procesos constructivos.

Detalló que la nueva autopista contará con cuatro carriles a lo largo de 118 kilómetros, lo que permitirá atender una demanda histórica de movilidad, reducir los tiempos de traslado y ofrecer condiciones más seguras para automovilistas, transportistas y familias que circulan diariamente por esta zona.

La nueva ruta ampliará la capacidad carretera del Estado, facilitará el intercambio comercial y mejorará la conectividad logística de San Luis Potosí con entidades del centro y norte del país, consolidando su ubicación estratégica dentro de la red nacional de transporte.