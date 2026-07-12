DENGUE REGISTRA REDUCCIÓN DEL 94 POR CIENTO EN LA HUASTECA

* San Luis Potosí acumula 11 casos durante 2026, 176 menos que en el mismo periodo del año anterior, sin registrar defunciones.

Los casos de dengue registran una reducción del 94 por ciento en San Luis Potosí, como resultado de las acciones preventivas realizadas por los Servicios de Salud, los ayuntamientos y el personal de Vectores en los municipios de la Jurisdicción Sanitaria número V.

Durante la reunión regional de la Red de Municipios por la Salud, realizada en Ciudad Valles, la titular de los Servicios de Salud, Leticia Gómez Ordaz, informó que durante 2026 se han confirmado 11 casos en el Estado, 176 menos que en el mismo periodo de 2025, sin que se hayan presentado defunciones.

La funcionaria destacó la colaboración de los ayuntamientos de Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, Tamasopo y Tamuín en las jornadas de fumigación, descacharrización, limpieza de patios y eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Gómez Ordaz llamó a la población a mantener las medidas preventivas en sus hogares, eliminar recipientes que acumulen agua y permitir el acceso del personal identificado durante las acciones sanitarias. Además, anunció que la Reunión Estatal de la Red de Municipios por la Salud se realizará el próximo 17 de julio en Ahualulco.