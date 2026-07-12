CENTRO DE NEGOCIOS POTOSÍ SUPERA 100 EVENTOS EN EL PRIMER SEMESTRE

* El recinto recibió más de 65 mil visitantes durante la primera mitad de 2026 y mantiene una amplia agenda de actividades comerciales, empresariales y culturales.

El Centro de Negocios Potosí consolidó su posicionamiento como uno de los principales recintos para congresos, exposiciones y eventos del Bajío, al superar los 100 eventos realizados y recibir a más de 65 mil visitantes durante el primer semestre de 2026.

La directora general, Yathziryy Arahí Vitales Medina, informó que el complejo cuenta con más de 45 mil metros cuadrados de infraestructura, salones de convenciones, áreas de exposición, terrazas y espacios multifuncionales que permiten albergar eventos de gran formato.

Destacó que el recinto ofrece instalaciones modernas, accesibles y funcionales, además de una ubicación estratégica que facilita la movilidad de expositores, organizadores y visitantes provenientes de distintas entidades del país.

Para el segundo semestre del año ya se encuentran confirmadas exposiciones comerciales, encuentros empresariales, actividades deportivas y eventos sociales, lo que contribuirá a mantener la derrama económica y el dinamismo del turismo de reuniones en San Luis Potosí.