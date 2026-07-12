ACCIONES COORDINADAS IMPONEN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA HUASTECA POTOSINA

• En Ciudad Valles fueron detenidos dos presuntos objetivos criminales y, tras un cateo, se aseguraron más de 63 kilogramos de droga.

Como resultado de los operativos coordinados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), y la Fiscalía General del Estado (FGE), se detuvo a dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y, derivado de labores de inteligencia, se logró el aseguramiento de más de 63 kilogramos de estupefacientes durante el cumplimiento de una orden de cateo en el municipio de Ciudad Valles.

Los hechos iniciaron con la detención de Alejandro «N», de 22 años de edad, y Kevin «N», de 31 años, quienes fueron asegurados durante diferentes operativos en posesión de presuntas sustancias ilícitas y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Derivado de la información obtenida durante la intervención y de los trabajos de inteligencia desarrollados por las corporaciones participantes, fue ubicado un inmueble en la colonia Tantocob, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la correspondiente orden de cateo.

La diligencia fue ejecutada por personal de la Policía de Investigación (PDI), peritos de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Guardia Civil Estatal, logrando el aseguramiento de estupefacientes, ponchallantas y otros indicios, que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para su análisis e integración a la carpeta de investigación, para determinar la probable participación de otras personas relacionadas con estos hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y la Fiscalía General del Estado mantienen acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en la región Huasteca y preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.