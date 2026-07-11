AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INTEGRA POR SEGUNDA OCASIÓN UNA COMPARSA POR LAS FESTIVIDADES DE XANTOLO

– Inició ensayos este viernes, y está integrada por trabajadores del Gobierno Municipal; será parte de las celebraciones de Día de Muertos y Xantolo a realizarse en los próximos meses.

En el marco de los preparativos para vivir una de las tradiciones mayormente arraigadas y de gran disfrute familiar: Xantolo, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez inició con los ensayos de una Comparsa Municipal, que por segundo año consecutivo participará en las actividades que habrán de programarse en los próximos meses, en coordinación con la propuesta de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado.

A través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, se informó que este año 2026, se busca consolidar una Comparsa Huasteca que se integre a la programación de Día de Muertos y Xantolo en el municipio, mediante un Desfile tradicional, Concurso de Altares de Muertos, exhibiciones musicales en la Plaza principal, así como la preparación del Altar de Muertos monumental, decoraciones, entre otros eventos que se irán informando en las redes sociales.

La titular de la dependencia, Velia Guadalupe Castro Granja dijo que las y los visitantes y locales que han sido parte de las celebraciones de Día de Muertos, han mostrado gran entusiasmo por las Comparsas tradicionales, por lo que el apoyo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, va en el sentido de expandir esa colorida actividad y crear un grupo con servidores y servidoras públicas del Ayuntamiento, promoviendo la preservación de la historia, la identidad y las tradiciones de México entre las familias.

Detalló que la Comparsa municipal tendrá un cupo de 64 integrantes, y que este viernes iniciaron los ensayos en el Auditorio Municipal, por parte de maestros conocedores de la cultura huasteca, su música y sus bailes, para preparar la mejor de las presentaciones en la festividad anual.

Añadió que el cambio que se vive en Soledad también abarca la realización de eventos culturales, cívicos y artísticos, para convocar a más familias y reintegrarlas de manera positiva en convivencia y apreciación artística como parte de la riqueza histórica y costumbres nacionales.