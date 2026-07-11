Inglaterra sobrevive a Noruega y en tiempos extra avanza a semifinales del Mundial 2026

Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer en tiempos extra por 2-1 a Noruega, en duelo celebrado en el Estadio de Miami.

El conjunto inglés se medirá el miércoles 15 de julio en semifinales con el ganador del encuentro que jugarán Argentina y Suiza en el Estadio de Atlanta.

A pesar del dominio territorial inglés en el primer tiempo, fue Noruega quien rompió el hielo en el minuto 36. Aprovechando los espacios, el juvenil Andreas Schjelderup sacó un remate certero que impactó en el poste derecho antes de guardarse en las redes custodiadas por Jordan Pickford, desatando la locura escandinava en Florida.

¡GOOOOOL DE NORUEGA! ¡LO ESTÁN GANANDO LOS VIKINGOS!🇳🇴⚽ Andreas Schjelderup pone el 1-0 ¡Con un golazo! Este sábado, Noruega vs Inglaterra en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/gHENv2XOO3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

Inglaterra no se desesperó y encontró la recompensa en el tiempo de descuento de la primera mitad (45+2′). No obstante, el gol de la igualada llegó acompañado de una enorme controversia: un despeje alto del arquero noruego Ørjan Nyland pareció impactar visiblemente en el cableado aéreo de la Skycam. La jugada continuó viva, Elliot Anderson recuperó el esférico y cedió para que Jude Bellingham definiera raso al segundo palo, decretando el 1-1 parcial.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡HEY JUDE! Jude Bellingham cruza el balón y pone el 1-1 ¡QUÉ LOCURA! Este sábado, Noruega vs Inglaterra en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/pwKEb2jtuj — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

La segunda mitad mantuvo una intensidad de ida y vuelta. En el minuto 56, Noruega acarició la hazaña cuando Torbjørn Heggem mandó al fondo de la red un rebote tras un tiro de esquina. Sin embargo, tras la revisión en el VAR por el silbante Clément Turpin, el tanto fue anulado debido a una falta previa de Erling Haaland dentro del área chica.

¡ANULAN EL SEGUNDO DE NORUEGA! 😱 ¡Apareció el quita risas! Este sábado, Noruega vs Inglaterra en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/J4tdZ5gVLM — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

Con los 90 minutos reglamentarios agotados en tablas, el boleto a semifinales tuvo que definirse en los tiempos extra. Bastaron solo tres minutos del primer tiempo extra (93′) para que apareciera nuevamente la genialidad de Jude Bellingham: el jugador del Real Madrid aprovechó una desatención en el área para clavar su sexto gol del torneo, firmando la remontada definitiva de los Tres Leones.

¡GOOOOL DE INGLATERRA! ¡DOBLETE DE JUDE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽ ¡Apareció Bellingham! Este sábado, Noruega vs Inglaterra en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/4EHpNVkhx9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

Pese a los intentos noruegos, los 120 minutos se terminaron y los Tres Leones consiguieron su pase a semifinales de la Copa Mundo, instancia a la que no llegaban desde la edición de Italia 1990, en donde perdieron ante Alemania.

Con información de López-Dóriga Digital