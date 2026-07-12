Sufrimiento y clasificación: Argentina elimina a Suiza y se mete entre los cuatro mejores del Mundial 2026

Argentina selló su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer en tiempos extra a Suiza por marcador de 3-1 en un dramático encuentro disputado en el Estadio Kansas City.

La Albiceleste medirá ante Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta en la ronda de semifinales, en lo que será una nueva edición de uno de los clásicos de las Copas del Mundo.

El partido comenzó de cara para el equipo de Lionel Scaloni. Tras un tiro de esquina perfectamente cobrado por Lionel Messi, el mediocampista Alexis Mac Allister se alzó con fuerza en el primer poste para conectar un testarazo implacable que puso el 1-0.

Con este pase, Messi hizo historia al convertirse en el primer jugador en alcanzar las 10 asistencias en la historia de los Mundiales.

Suiza no bajó los brazos y empezó a complicarle la salida a la campeona del mundo. Tras varios avisos salvados por el “Dibu” Martínez, Dan Ndoye aprovechó un gran pase filtrado dentro del área y definió por bajo con la pierna derecha para decretar el empate.

La dinámica del encuentro cambió por completo cinco minutos después del gol del empate. El delantero suizo Breel Embolo vio su segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado. El árbitro determinó, tras la revisión del VAR, que el jugador cometió simulación en el área, dejando a los helvéticos con 10 hombres para el tramo final y la prórroga.

Cuando todo parecía indicar que el boleto se definiría en tanda de penales, apareció en el segundo extra Julián Álvarez. El atacante sacó un disparo monumental directo al ángulo superior, inalcanzable para Gregor Kobel, destrabando el partido.

Ya en la última jugada del encuentro (120+1′), Lautaro Martínez culminó un contraataque letal tras un rechace del arquero suizo para poner el 3-1 definitivo a favor de Argentina.

Con información de López-Dóriga Digital