ALBERCA OLÍMPICA EN SOLEDAD CONTINÚA SU EDIFICACIÓN COMO UN RECINTO PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

– Actualmente, registra un avance del 45%, con trabajos de plantilla para la construcción del vaso contenedor e instalaciones hidráulicas y sanitarias, adelantó el Alcalde, Juan Manuel Navarro.

Dentro de la transformación urbana y recreativa que se vive en Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz dio a conocer avances del megaproyecto de Centro Deportivo con Alberca Olímpica en la colonia San Antonio, un recinto gratuito que albergará el deporte de alto rendimiento para jóvenes, además de promover la activación física de miles de familias de la zona, consolidando obras de primer nivel que hacen del municipio una ciudad de primer nivel en desarrollo social.

El edil soledense afirmó que el proyecto de construcción, dentro de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” tiene un avance del 45 por ciento, y que actualmente se realizan trabajos de colocación de plantilla para desplantar el acero, para posteriormente colar la losa como fondo de la alberca, así como los muros de la misma, lo que refleja un avance significativo.

“Estamos avanzando firmes en la Alberca Olímpica, una obra muy detallada y muy completa que tendrán las familias de Soledad, para preparar a nuestros jóvenes que deseen adentrarse en este deporte y prepararse para competir de manera profesional; es una obra que nunca esperamos tener en Soledad y que hoy, con el apoyo del Gobierno del Estado se está construyendo”, declaró Navarro Muñiz.

Agregó que otros trabajos consistentes en este momento, es la colocación de pisos en el interior, instalación de redes hidráulicas y sanitarias en el área de las regaderas y sanitarios, recordando que este Centro Deportivo contará con una capacidad en butacas de hasta 600 personas, módulos de vestidores, oficinas administrativas, todo en una extensión de casi dos mil 500 metros cuadrados.

El munícipe dijo que tener una Alberca Olímpica para impulsar el deporte profesional entre la juventud, era un compromiso pendiente de las últimas administraciones municipales, y hoy, derivado de la cercanía, la buena administración financiera y el cambio en el servicio público, es una realidad la construcción de ésta.