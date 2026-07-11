“México, es hora de unirse a la Coalición Contra los Cárteles», exhorta exdirectivo de la DEA al gobierno de Sheinbaum

Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA en Nueva York en 2025, envió un mensaje al gobierno de México en el que lo insta a unirse a la coalición contra el narcotráfico junto con otros países latinoamericanos.

«Mexico, es hora de unirse a la coalición contra los cárteles con tantos otros países de América Latina», escribió Maltz en redes sociales.

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Maltz expresó su deseo de que la cooperación entre México y EU se expanda y que el gobierno de Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares estadounidenses en contra del crimen organizado.

“La lucha contra los cárteles del terror requiere una implacable cooperación y un liderazgo decisivo en ambos lados de la frontera”, escribió.

En su mensaje, Maltz acusa a los cárteles de usar las drogas sintéticas como un arma para matar a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y para desestabilizar comunidades en todo el hemisferio occidental.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en varias ocasiones que en México gobierna el crimen organizado y que podría hacer uso de las fuerzas armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico. La mandataria mexicana ha rechazado esta posibilidad, subrayando que el gobierno mexicano trabaja en contra de estas organizaciones en colaboración con el estadounidense bajo un esquema de cooperación sin subordinación.

El mensaje de Maltz ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara durante su conferencia matutina que la posible participación de agencias estadounidenses en la detención de «El Mayo» Zambada, quien llegó a Estados Unidos a bordo de un avión junto a Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, implicaría una violación a la Constitución.

De acuerdo con una cronología de hechos presentada por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ken Salazar negó en agosto de 2024 la participación de alguna agencia de Estados Unidos en esta detención.

En caso de que se confirme que Ken Salazar «mintió» al gobierno mexicano, Sheinbaum indicó que su administración analizará si se emprenden procesos en donde se acuse la intervención de Estados Unidos.

Con información de Latin Us