Ataque armado en Sinaloa: asesinan a una mujer dentro de una clínica en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó el asesinato de una mujer que se desempeñaba como recepcionista en una clínica en Mazatlán, tras haber sido víctima de un ataque armado.

El cuerpo de la mujer fue localizado en el inmueble ubicado en la colonia Emiliano Zapata, según detalló la institución a través de una tarjeta informativa.

La FGE no brindó más detalles sobre este hecho violento pero informó sobre la apertura de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, medios de comunicación locales, señalaron que sujetos armados ingresaron a la clínica de salud la noche del viernes para disparar indiscriminadamente contra el personal que se encontraba en el turno vespertino para posteriormente huir del lugar.

En ese sentido, según los testimonios, el ataque habría dejado de forma preliminar dos mujeres lesionadas a causa de los disparos. Una de ellas habría sido trasladada a otra clínica cercana para recibir la atención médica correspondiente.

La segunda mujer también fue trasladada sin embargo, pero minutos después fue declarada muerta, por lo que la fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que los sujetos armados ingresaron al hospital en Mazatlán.

Cabe recordar que, la ciudad de Mazatlán s ha sido epicentro de múltiples hechos violentos y desapariciones forzadas mientras que se lleva a acabo una disputa interna entre cárteles del narcotráfico desde el secuestro y posterior arresto de «El Mayo» Zambada, quien enfrenta la justicia en Estados Unidos.

Con información de Latin Us