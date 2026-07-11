GOBIERNO DEL ESTADO MANTIENE BAJO CONTROL EL GUSANO BARRENADOR

* La estrategia sanitaria protege el patrimonio de más de 20 mil familias ganaderas y mantiene estable la incidencia de la plaga en las cuatro regiones del estado.

La estrategia permanente de vigilancia sanitaria implementada por el Gobierno del Estado mantiene bajo control la presencia del gusano barrenador del ganado en San Luis Potosí, protegiendo la actividad pecuaria y el patrimonio de más de 20 mil familias dedicadas a este sector.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que actualmente existen menos de cien animales con casos activos y una prevalencia inferior a los 200 casos semanales, resultado de la atención oportuna, la capacitación de médicos veterinarios, la distribución de kits de curación y la coordinación con asociaciones ganaderas, ejidos y comunidades.

Estas acciones se realizan de manera conjunta con el Centro Estatal de Emergencias Sanitarias, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante labores permanentes de vigilancia, diagnóstico y control.

La dependencia reiteró el llamado a productores pecuarios y propietarios de animales domésticos para revisar oportunamente cualquier herida expuesta y reportar posibles casos, a fin de mantener protegida la sanidad animal en las cuatro regiones del estado.