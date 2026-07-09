COMIENZO DE PAVIMENTACIÓN EN VALLE DE LOS FANTASMAS, PARTE DEL CAMBIO QUE SE VIVE EN SOLEDAD: BENEFICIARIOS

– Comerciantes y habitantes de la zona, reconocieron la transformación en obra, seguridad, pavimentación y movilidad que registra Soledad, además de reconocer los beneficios de esta nueva obra urbana.

Por los beneficios para el comercio local, la seguridad vial y la garantía de los servicios públicos básicos, la pavimentación de la lateral del bulevar Valle de los Fantasmas y calles de la colonia San Rafael, que comenzó el pasado lunes, fue bien recibida por habitantes y trabajadores de la zona, quienes realzaron los cambios positivos que hoy son visibles en Soledad de Graciano Sánchez, gracias al trabajo incansable de este Gobierno Municipal, en coordinación con Gobierno del Estado.

Víctor Tristán, comerciante de una empresa de materiales de construcción, recalcó que la administración del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha generado una transformación que no se veía en mucho tiempo: “con este gobierno se han visto muchísimos beneficios, estamos muy contentos con la pavimentación de este sector y zonas aledañas… esto va a traer mucho beneficio a la ciudadanía. Agregó que entre los cambios en Soledad, está la rehabilitación integral del Circuito Potosí: “simplemente el Periférico oriente y poniente, estaba en total oscuridad”, y ahora está iluminado y es seguro.

Por su parte, Félix Torres, un trabajador de un establecimiento, agradeció al Ayuntamiento por resolver la problemática de inundaciones que generan lodo e incomodidad para peatones y automovilistas: “está muy bien esta obra, porque se inunda mucho, se nos dificulta para salir y es muy bueno que hagan este trabajo para todos los que viven y trabajan cerca. Además, puntualizó que el Puente Vehicular recién inaugurado por el Alcalde y el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ha sido funcional para reducir el tráfico en todo el sector.

En el mismo sentido, el vecino y habitante de la colonia San Rafael, Miguel Ángel Pérez señaló que la calle Canelo y el bulevar Valle de los Fantasmas, son dos accesos importantes en la zona oriente del municipio, y que el Alcalde, Navarro Muñiz, haya atendido la petición, es útil y representa el respaldo institucional a la ciudadanía: “van a arreglar el drenaje y van a poner iluminación, entonces es un impacto total para bien de toda la gente que a diario circula y hace uso de esta zona”.

La zona oriente de Soledad ha adquirido una consolidación histórica con la visión del Alcalde, de progreso permanente, futuro sostenido y mejores condiciones para vivir para toda la población, beneficiando a todos los sectores sociales, mediante políticas de cercanía, atención directa y resultados tangibles.