Galindo inicia rehabilitación de drenaje en San Juan de Guadalupe

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha la modernización del drenaje en la calle Escandón, acompañado por vecinas y vecinos que agradecieron la atención a una petición necesaria para mejorar las condiciones de la zona, con esta obra coordinada entre el Gobierno de la Capital e Interapas.

Como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno de la Capital y el Organismo Operador Interapas para modernizar la infraestructura hidrosanitaria de San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio arranque a los trabajos de renovación del drenaje en la calle Escandón, en el barrio de San Juan de Guadalupe, acompañado por habitantes del sector que reconocieron la respuesta a una necesidad planteada desde hace tiempo.

El Presidente Municipal explicó que, luego del reporte de un hundimiento y ante las condiciones de riesgo y salubridad detectadas, se determinó intervenir esta vialidad como parte de las reparaciones profundas del sistema de drenaje incluidas en el tercer paquete de obras hidrosanitarias que ejecuta Interapas en la Capital.

Enrique Galindo señaló que la prioridad es resolver de fondo el problema de aguas residuales en esta calle y, en caso de ser necesario, renovar también las tomas domiciliarias, por lo que pidió comprensión a las y los habitantes durante el desarrollo de los trabajos, al tratarse de una obra que dará una solución integral a una problemática añeja.

Vecinas y vecinos de Escandón agradecieron al Alcalde Enrique Galindo el inicio de esta intervención, al señalar que permitirá mejorar la salubridad, la seguridad y la calidad de vida en la zona. Representantes de Interapas precisaron que la obra contempla el cambio de 140 metros lineales de tubería y recordaron que, en este mismo sector, ya se realizaron y entregaron obras en las calles Vallejo y Juan Zarco