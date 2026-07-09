Colocan stickers con la línea de apoyo “Con Nosotras” en cuadrante de Carranza

La Instancia de las Mujeres visitó establecimientos comerciales donde brindó información sobre prevención y atención de violencia contra las mujeres.

Con el objetivo de fortalecer la construcción de espacios seguros y libres de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, la Instancia Municipal de las Mujeres realizó un recorrido por un cuadrante de la Zona Centro, en el que se colocaron stickers con la Línea de Apoyo «Con Nosotras» (444 822 3635) en establecimientos comerciales.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, para acercar a las mujeres herramientas de atención inmediata mediante el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, capital.

«Seguimos ampliando la cobertura de la Línea de Apoyo ‘Con Nosotras’ para que más mujeres conozcan este servicio, ya que la prevención también se construye acercando información y generando redes de apoyo en los espacios que forman parte de la vida cotidiana», expresó la directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez.

Durante la jornada se recorrieron las calles Mariano Arista, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Melchor Ocampo, Benigno Arriaga, Tomasa Esteves y Uresti, donde se colocó material informativo sobre la importancia de contar con información visible que permita a las mujeres solicitar ayuda en caso de vivir una situación de violencia.

La directora destacó que la Zona Centro concentra diariamente una importante afluencia de personas, por lo que acercar la Línea de Apoyo «Con Nosotras» representa una acción preventiva que fortalece la seguridad y promueve una cultura de denuncia y acompañamiento.

Finalmente, recordó que las mujeres que se sientan en una situación de riesgo, violencia o requieran orientación pueden comunicarse al (444) 822 3635, línea disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar atención inmediata a mujeres que habitan en la Capital.