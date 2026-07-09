Enrique Galindo llega a 600 jornadas de Capital al 100 y arranca pavimentación en Balcones del Valle

El Presidente Municipal puso en marcha la pavimentación y equipamiento de la calle Fuente de San Luis, en Balcones del Valle, ante vecinas, vecinos, autoridades, alumnado y el Rector de la Universidad Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero.

Al cumplirse 600 jornadas consecutivas del programa Capital al 100, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una intervención integral en la colonia Balcones del Valle, donde además dio inicio a la pavimentación y equipamiento de la calle Fuente de San Luis, de Fuente Esmeralda a Fuente de Naranjo, para mejorar la movilidad y las condiciones urbanas de la zona.

El Presidente Municipal destacó que Capital al 100 se ha consolidado como un programa permanente de cercanía con la población, mediante el cual el Gobierno de la Capital recorre colonias, comunidades y espacios públicos para escuchar directamente a la ciudadanía y dar seguimiento a obras y acciones que mejoran la calidad de vida de las familias potosinas. Durante la jornada, personal de Servicios Municipales realizó labores de limpieza, rehabilitación de alumbrado público y atención general en distintos puntos de Balcones del Valle.

El Rector de la Universidad Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero, agradeció al Alcalde Enrique Galindo por esta obra, al señalar que beneficiará tanto a vecinas y vecinos de Balcones del Valle como a estudiantes, personal docente y familias que acuden diariamente a la institución, al contar con una vialidad más segura, ordenada y funcional. Habitantes de la zona también expresaron su satisfacción por el inicio de los trabajos, al destacar que se trata de una obra muy esperada para mejorar el entorno de la colonia.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que esta obra forma parte del paquete de acciones programadas para atender gestiones ciudadanas y avanzar en la recuperación de calles y espacios públicos. Reiteró que el Gobierno de la Capital mantiene la voluntad y el compromiso de superar rezagos históricos con obras que respondan directamente a las necesidades de la población.