JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA OTRO PARQUE URBANO PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL DEPORTE

– En la colonia Benito Juárez, el edil cortó el listón inaugural y celebró junto a vecinos y vecinas, la puesta en operación de un nuevo sitio recreativo en el municipio.

– La obra recreativa tuvo una inversión de 2.7 millones de pesos y está construida en un área de más de 1,500 metros cuadrados.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, visitó la colonia Benito Juárez, para entregar e inaugurar un nuevo, moderno e iluminado Parque Urbano con Purificadora Gratuita, que a partir de hoy, fortalece la convivencia social, impulsa el deporte entre la juventud y eleva la calidad de vida de familias enteras de esta zona y alrededores; este Parque se suma a la red de espacios recreativos que el Gobierno Municipal construye para el bienestar de todos los sectores de la población, como parte del cambio que transforma al municipio.

El edil destacó que con una inversión de 2.7 millones de pesos, cerca de 11 mil habitantes se beneficiarán integralmente, al recuperar un espacio que estaba abandonado y en desuso, para convertirse en un lugar colorido, con juegos infantiles, una cancha deportiva, un salón de usos múltiples, una Purificadora gratuita que dotará a familias de tres garrafones de líquido por semana; áreas de descanso y paso peatonal, además de iluminación led, que brindarán momentos de alegría y tranquilidad a miles de familias diariamente.

“Quiero agradecer su confianza, su compañía durante muchos años con este movimiento transformador, un movimiento que no ha dejado de trabajar por mejorar al municipio, de propiciar oportunidades, seguridad, salud, inversión empresarial, obra pública urbana, con el objetivo de vivir cada vez mejor”, dijo Navarro Muñiz, durante su mensaje a las y los vecinos asistentes, quienes mostraron carteles de agradecimiento y una emoción por recibir un sitio completamente renovado, que también eleva la plusvalía de sus viviendas.

La vecina Martha Cristina Sandoval dirigió un mensaje al Presidente municipal, reconociendo un trabajo que se ve y se percibe en todas las colonias de Soledad: “todos los días vemos un cambio y como la vida de la gente mejora; a mis vecinos, les pido que juntos cuidemos de este bonito Parque, que lo aprovechemos y disfrutemos mucho”.

Cabe mencionar que durante este corte de listón inaugural del nuevo Parque Urbano, el Alcalde conmemoró el Día Nacional del Árbol, con la participación de personal de la Dirección de Ecología, entregando diversas especies a las y los habitantes de la zona, promoviendo una conciencia ambiental y activando un plan de cuidado y preservación de nuestro entorno natural.

Acompañado de funcionarios municipales, pero sobre todo, de la algarabía de la gente de la colonia Benito Juárez, el edil hizo un recorrido por el nuevo lugar de recreación y escuchó algunas otras peticiones ciudadanas, recalcando que su Gobierno escucha y atiende de manera directa e inmediata el sentir de las familias.