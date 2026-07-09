AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENTREGA AGUA GRATUITA A VIVIENDAS QUE SUFREN DESABASTO CONSTANTE

– Ante la falta de infraestructura funcional hidráulica no generada por el INTERAPAS, el Ayuntamiento destina recursos propios para garantizar este servicio a las familias afectadas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reiteró el apoyo municipal a las colonias afectadas por el permanente desabasto de agua en las viviendas, mediante la entrega gratuita diaria en pipas, atendiendo una problemática persistente debido a la falta de infraestructura hidráulica adecuada y óptima; este apoyo fundamental para la salud, la alimentación y la limpieza dentro de los hogares, es parte de la política de cercanía y atención directa que se promueve desde el Gobierno Municipal.

Especificó que ante la reciente falla en la bomba del Pozo El Polvorín, cientos de familias han quedado sin el servicio vital, por lo que el Ayuntamiento no espera a que el INTERAPAS actué y ya se coordinan acciones para hacer la distribución del agua a las familias. Dijo que cada vez que falla un pozo del INTERAPAS, el municipio destina recursos propios para satisfacer esa necesidad básica de las y los habitantes: “ayudamos de acuerdo a nuestras posibilidades, visitando colonias sin distinción”.

Afirmó que incluso el apoyo se otorga de manera permanente en zonas donde el agua ha faltado durante más de 10 años, como son algunos sectores de la Cabecera municipal.

Detalló que en la última semana, las pipas alquiladas por el Ayuntamiento han llevado el líquido a viviendas de colonias como El Escobillal, Rancho Pavón, Villa de Cactus, La Raza, Las Flores, San Felipe, Textil, Cabecera municipal, San Antonio y Rinconada B. Anaya.

Este jueves, el plan de distribución benefició a decenas de viviendas de la colonia Real Providencia, facilitando la cotidianidad de las familias que tienen menores de edad, adultos mayores o personas enfermas. La entrega de agua gratuita, es un apoyo fundamental que garantiza los servicios básicos a las y los habitantes, y una manera de demostrar a la ciudadanía la cercanía y la atención con resultados del Gobierno Municipal, finalizó el edil.