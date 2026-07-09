SAN LUIS POTOSÍ REFERENTE EN EMPLEO FORMAL

* Durante el primer semestre de 2026 se registraron 2 mil 675 nuevos puestos formales; desde 2021 suman 23 mil 935 empleos ante el IMSS.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para generar más oportunidades laborales, San Luis Potosí mantiene un balance positivo en empleo formal, con 2 mil 675 nuevos puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el primer semestre de 2026, avanzando sin límites hacia mejores condiciones para las familias potosinas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la variación registrada en junio, con menos 3 mil 154 empleos, respondió principalmente a factores estacionales del sector agropecuario, que concentró cerca del 95 por ciento del ajuste.

En contraste, sectores como construcción, comercio, servicios para empresas y transportes mantuvieron cifras positivas durante el periodo. Desde el inicio de la administración Estatal, San Luis Potosí acumula 23 mil 935 nuevos empleos formales ante el IMSS.

La STPS continuará con acciones de vinculación laboral, capacitación para el trabajo, inclusión y acompañamiento a inversiones para ampliar las oportunidades de empleo en las cuatro regiones del Estado, consolidando el cambio que se vive y se siente.