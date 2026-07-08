GOBIERNO SOLEDENSE RECIBE CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA REFORZAR UNA AGENDA VERDE

• Especialistas fortalecen los conocimientos del personal municipal de Ecología, para reforzar las acciones de reforestación, conservación ambiental y desarrollo sustentable en beneficio de las familias soledenses.

Para reforzar la agenda verde y el plan de acciones para proteger e inculcar el cuidado del medio ambiente, personal de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez participó en una jornada de capacitación impartida por especialistas en temas ambientales de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), donde se abordaron estrategias sobre cambio climático, reforestación, conservación de ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conocimientos que fortalecerán las políticas y programas ecológicos en beneficio de la población.

Estas acciones forman parte del compromiso que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de consolidar un municipio con desarrollo ordenado y sustentable, donde el crecimiento urbano vaya acompañado del cuidado del entorno natural y de una atención cercana a las familias; la capacitación permitirá reforzar las estrategias municipales de reforestación y conservación de áreas verdes, así como la socialización de una agenda ambiental a la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes y a preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

«Estas conferencias impartidas por expertos en medio ambiente nos brindan herramientas técnicas muy valiosas para fortalecer el trabajo que realizamos todos los días en el municipio, reforzamos nuestros conocimientos sobre cambio climático, plantación adecuada de árboles y conservación de los ecosistemas, lo que nos permitirá continuar impulsando acciones de reforestación y un crecimiento urbano responsable en beneficio de la ciudadanía», destacó Yasmín Luna Barrios, Directora de Ecología del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

Señaló que el área municipal impulsa un mapa verde, con el cual se promueve que todas las zonas de Soledad reciban jornadas de reforestación comunitarias, donde más plantas y árboles tomen los espacios públicos y la población se sume a su cuidado.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la protección del medio ambiente, atendiendo las necesidades de la población con cercanía y responsabilidad, mediante la capacitación permanente de su personal y el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al cambio que transforma y a un municipio más verde, sustentable y con mejores condiciones para todas y todos.