AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACTIVA ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTE INTENSAS LLUVIAS Y AUMENTO EN NIVELES DE CUERPOS DE AGUA

• Autoridades municipales fortalecen vigilancia, protocolos de atención y coordinación interinstitucional para salvaguardar a la población.

Ante el incremento en el nivel de almacenamiento de la presa San José, que actualmente supera el 85 por ciento de su capacidad, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez fortaleció su estrategia preventiva al participar en una reunión interinstitucional encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la presencia de autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua (CEA), INTERAPAS y municipios de la zona metropolitana, donde se definieron los protocolos de actuación ante un posible desfogue controlado hacia el Río Santiago.

Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales, federales y municipales para anticipar cualquier escenario derivado de las lluvias; a esta reunión también acudieron el director general de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Víctor Aristarco Serna Piña, y el titular de Seguridad Vial y Movilidad, Miguel Ángel Hernández Hernández.

Debido a que el Río Santiago atraviesa una de las principales vialidades de la zona metropolitana y conduce el agua hacia comunidades como Palma de la Cruz, La Tinaja y otros sectores del municipio, se acordó fortalecer la comunicación entre dependencias mediante un canal interinstitucional de respuesta inmediata, que permitirá informar oportunamente sobre desfogues de la presa San José, cierres preventivos, condiciones del cauce y acciones de protección a la población.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia informó que el municipio iniciará recorridos de supervisión en todo el cauce del Río Santiago hasta la presa La Cardona para identificar riesgos y retirar posibles obstrucciones, a fin de reducir el riesgo de afectaciones para las familias que habitan en comunidades cercanas al cauce.

«Estamos trabajando de manera preventiva para estar preparados antes de cualquier contingencia, la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz es actuar con rapidez, mantener informada a la ciudadanía y brindar todo el apoyo necesario para proteger a las familias de Soledad», afirmó.

Como parte de esta estrategia también se fortalecerá el equipamiento operativo con más motobombas autorizadas por el Gobierno Municipal, además de gestionar unidades vactor y mantener listos los protocolos para la habilitación de albergues en caso de ser necesario. Asimismo, se estableció un canal de comunicación interinstitucional que permitirá conocer de inmediato cualquier decisión relacionada con el desfogue de presas y responder de forma coordinada.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias, privilegiando la prevención, la atención oportuna y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de la población, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.