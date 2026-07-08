El PVEM invita a las familias potosinas a celebrar los 20 años del Gallardismo

* La cita es este jueves 9 de julio en el Teatro del Pueblo de la Fenapo para conmemorar dos décadas de un movimiento que ha transformado San Luis Potosí con cercanía, resultados y compromiso social.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí hace una cordial invitación a las y los potosinos para participar en la celebración de los 20 años del Gallardismo, un movimiento social que nació hace dos décadas en Soledad de Graciano Sánchez y que hoy representa una de las etapas de mayor transformación, desarrollo y bienestar para el estado.

La celebración se llevará a cabo este jueves 9 de julio en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde miles de familias se reunirán para conmemorar una historia construida junto a la ciudadanía, basada en la cercanía con la gente, la justicia social y un gobierno que ha privilegiado los resultados.

Desde su origen, el Gallardismo ha impulsado una forma distinta de hacer política, con gobiernos de puertas abiertas, programas sociales que atienden las necesidades de quienes más lo requieren y obras que han cambiado el rostro de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Hoy, bajo el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ese proyecto continúa consolidándose con una inversión histórica en infraestructura, la expansión del sistema MetroRed, millones de apoyos alimentarios entregados directamente a las familias, la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, programas educativos y acciones que han fortalecido el desarrollo económico y social del estado.

El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, destacó que esta conmemoración es, ante todo, un reconocimiento a la confianza de la ciudadanía.

“Los primeros 20 años del Gallardismo son el resultado de un movimiento construido junto a la gente. Cada obra, cada programa social y cada acción emprendida han sido posibles gracias a la confianza de las y los potosinos. Hoy queremos celebrar esa historia y agradecer a quienes han sido parte de ella desde el primer día.”

Segura Morquecho señaló que este aniversario representa también la oportunidad de refrendar el compromiso del Partido Verde de seguir trabajando cerca de la ciudadanía, privilegiando el bienestar de las familias y consolidando un San Luis Potosí con más desarrollo y oportunidades para todas y todos.

Desde el PVEM reiteramos la invitación para que las familias potosinas asistan este jueves 9 de julio al Teatro del Pueblo de la Fenapo y formen parte de una celebración que reconoce dos décadas de trabajo, unidad y resultados, en un ambiente de convivencia, orgullo y reconocimiento a un movimiento que ha marcado la historia reciente de San Luis.