SSPC FORTALECE LA PREVENCIÓN CONTRA PRESUNTOS FRAUDES DIGITALES

• Las unidades de prevención del delito de la SSPC y de la GCE, recomiendan verificar siempre el remitente de los correos electrónicos y realizar pagos únicamente por los canales oficiales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) y la Guardia Civil Estatal (GCE) a través de sus Unidades de Prevención del Delito exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude mediante correos electrónicos que buscan suplantar la identidad de instituciones o empresas para obtener información o inducir pagos indebidos.

Entre las modalidades que pueden presentarse se encuentran mensajes que aparentan provenir de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los que se informa sobre supuestos adeudos o vencimientos del servicio, invitando al usuario a realizar depósitos, transferencias bancarias o escanear códigos QR que no corresponden a los canales oficiales.

La SSPC recomienda verificar cuidadosamente el remitente de cualquier correo electrónico, confirmar que los dominios pertenezcan a las páginas oficiales de las instituciones, evitar abrir enlaces o archivos adjuntos de procedencia dudosa, no proporcionar datos personales o bancarios y realizar cualquier pago únicamente a través de los medios oficiales autorizados por cada dependencia o empresa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró que la prevención es la principal herramienta para evitar este tipo de engaños e invitó a la población a consultar directamente los canales oficiales de las instituciones cuando exista alguna duda sobre la autenticidad de un mensaje.

Asimismo, recordó que cualquier intento de extorsión o fraude puede reportarse de manera anónima al 089, contribuyendo así a fortalecer la seguridad y la prevención en beneficio de todas y todos los potosinos y visitar el sitio https://seguridad.slp.gob.mx/prevenirsspcslp/ donde se pone a a disposición de las y los potosinos asesorías en ciberprevención, guías para evitar extorsión o robo, y herramientas de apoyo para la prevención de la violencia.