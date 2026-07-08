COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y LA PAZ EN SAN LUIS POTOSÍ

• Acciones de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano permitieron desarticular presuntos puntos de distribución de droga y detener a seis personas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvo a seis personas identificadas como probables generadoras de incidencia delictiva, además del aseguramiento de diversas dosis de droga.

En San Luis Potosí, la GCE detuvo a Uriel “N”, presunto distribuidor de estupefacientes, a quien se le aseguraron diversas dosis de una sustancia con características del «cristal», cocaína y marihuana, mientras que en la delegación La Pila fue detenido Saúl «N», de 18 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de diferentes estupefacientes.

En acciones diferentes, en el municipio de Ciudad Valles, se detuvo a Wendy «N», de 23 años; Danna «N», de 21 años, y Susana «N», de 20 años, a quienes se les aseguraron cerca de 300 gramos de marihuana distribuidos en dosis individuales. Finalmente en la colonia Vista Hermosa del mismo municipio, fue detenida Ximena «N», de 18 años, tras asegurarle diversas dosis de marihuana.

Las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.