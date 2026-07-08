GOBIERNO DEL ESTADO REHABILITÓ MÁS DE 241 KILÓMETROS DE CAMINOS

* Tan solo en el mes de junio la Junta Estatal de Caminos realizó labores de conservación en 11 municipios de las cuatro regiones, con bacheo, limpieza, desmonte, obras pluviales y atención a daños ocasionados por las lluvias.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), realizó durante junio trabajos de conservación en poco más de 241 kilómetros de la red carretera estatal, con acciones en 11 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, para garantizar caminos más seguros y una mejor movilidad para las familias potosinas.

El director de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo, informó que las labores incluyeron bacheo, pintura horizontal, desmonte, chapoleo, limpieza de cunetas, obras pluviales, evaluación de daños, retiro de árboles caídos y retiro de derrumbes ocasionados por las lluvias registradas durante la temporada.

Detalló que los trabajos se llevaron a cabo en municipios como San Martín Chalchicuautla, Tampamolón, Tamazunchale, Cedral, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Cerro de San Pedro y la capital potosina, entre otros puntos de la entidad, con atención especial a caminos afectados por precipitaciones.

Reyes Novelo explicó que también se realizaron acciones de limpieza y desazolve en obras pluviales, así como eliminación de maleza en cunetas, con el propósito de facilitar el flujo del agua, disminuir riesgos y conservar las vías de comunicación en condiciones adecuadas para las y los usuarios.

El Gobierno del Estado mantiene el monitoreo permanente de la red carretera estatal para atender incidencias derivadas de la temporada de lluvias y dar continuidad a las acciones de conservación que permiten una movilidad más segura, ordenada y eficiente en las cuatro regiones de San Luis Potosí.