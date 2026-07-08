UGCH intensifica limpieza de rejillas pluviales en el Centro Histórico ante la temporada de lluvias

Las labores se realizaron en la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con avenida de la Paz, como parte de las acciones preventivas para mejorar el desalojo del agua y mantener en buen estado la infraestructura urbana.

Personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) llevó a cabo trabajos de limpieza de rejillas pluviales sobre la avenida 20 de Noviembre, casi en su cruce con avenida de la Paz, con el objetivo de retirar basura, tierra y otros materiales que obstruyen el flujo del agua durante las lluvias, contribuyendo así a prevenir encharcamientos en esta importante zona de la ciudad.

El director de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que se realiza en el primer cuadro de la ciudad para conservar en óptimas condiciones la infraestructura urbana y garantizar una mejor movilidad tanto para peatones como para automovilistas.

Destacó que, con motivo de la actual temporada de lluvias, los trabajos de limpieza de rejillas se han reforzado de manera preventiva en distintos puntos del Centro Histórico, atendiendo las zonas con mayor acumulación de residuos para facilitar el correcto funcionamiento del sistema de captación y desalojo de agua pluvial.

Jesús Becerra Rodríguez hizo un llamado a la población para colaborar con estas acciones evitando tirar basura en la vía pública, ya que los desechos son una de las principales causas de obstrucción en las rejillas pluviales, reiteró que la UGCH continuará con estas labores preventivas para preservar la seguridad, la movilidad y la imagen del Centro Histórico durante la temporada de lluvias.