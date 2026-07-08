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AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital convoca a la población a sumarse al cuidado de los espacios públicos

By Redacción
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miércoles, julio 8, 2026

  • Coloca lonas informativas en puntos estratégicos para orientar y motivar a buenos hábitos de limpieza y ambientales.

Con el fin de que la ciudad se mantenga en las mejores condiciones, el Gobierno de la Capital emprendió una campaña de concientización, en la que invita a la población a sumarse el cuidado de los espacios públicos

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos colocó lonas informativas en puntos estratégicos de la ciudad para informar y motivar hábitos de limpieza y cuidado del medio ambiente, ya que la participación de todos es fundamental.

En los mensajes, se reitera la importancia de no depositar basura en la vía pública, a no contribuir a la acumulación de desechos domésticos conocidos como “montoneras” y a que los dueños de mascotas recojan siempre las heces fecales.

La dependencia señala que cuidar la ciudad es una responsabilidad compartida y que con la participación de  todos San Luis Potosí será una de las ciudades más limpias, ordenadas y agradables.

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