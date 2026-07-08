Gobierno de la Capital fortalece acciones en favor de la niñez y adolescencia durante sesión ordinaria del SIMPINNA

Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, llamó a renovar el compromiso de autoridades, familias y sociedad para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes

Se presentaron avances de programas municipales en materia de protección, salud mental, prevención y participación infantil

SLP.- Con la participación de dependencias municipales, organismos de la sociedad civil e integrantes del Cabildo Infantil, el Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA) celebró su Sesión Ordinaria, encabezada por la Presidenta del Sistema Municipal DIF y Vicepresidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que impulsa el Gobierno de la Capital para garantizar el bienestar y los derechos de este sector de la población.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que la protección de la infancia es una tarea compartida que requiere del compromiso permanente de todos los sectores. «Las y los invito a seguir haciendo del interés superior de la niñez el eje de nuestras decisiones. Solamente trabajando unidos podremos fortalecer los núcleos familiares y seguir reconstruyendo el tejido social que tanto necesita nuestra ciudad», expresó.

Durante la sesión se presentó un recuento de las principales acciones realizadas por distintas áreas del Sistema Municipal DIF en favor de la niñez y la adolescencia, entre ellas la atención y restitución de derechos a través de la Procuraduría Municipal de Protección, donde se han atendido de manera integral a más de 260 menores de edad; además se habló de las estrategias de prevención y acompañamiento psicológico que desarrolla el Centro Municipal de Salud Mental que ha atendido a más de dos mil 600 personas, así como el trabajo permanente de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos para informar y prevenir situaciones de acoso escolar.

Asimismo, integrantes del Cabildo Infantil compartieron sus experiencias y propuestas, reafirmando la importancia de escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes en la construcción de políticas públicas que respondan a sus necesidades. También se contó con la participación de la asociación civil CUSAME y de especialistas que abordaron el tema del acoso escolar, promoviendo la corresponsabilidad entre familias, escuelas, autoridades y sociedad.

Con este encuentro, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas y acciones coordinadas que garanticen a niñas, niños y adolescentes un desarrollo pleno, seguro e incluyente, consolidando un San Luis Amable donde sus derechos sean siempre una prioridad.