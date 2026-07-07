EN SOLEDAD, CUADRILLAS DE LIMPIEZA HAN RECOLECTADO MÁS DE 10 TONELADAS DE RESIDUOS POR LA FIESTA FUTBOLERA

• La Dirección de Servicios Municipales mantiene operativos permanentes de limpieza en la Plaza principal durante y después de las transmisiones de los partidos de fútbol.

• El encuentro del domingo registró la mayor afluencia y una recolección superior a las tres toneladas.

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reportó un operativo exitoso de limpieza durante las transmisiones de partidos del Mundial de fútbol, especialmente en los juegos de la Selección Mexicana en la Plaza principal, con la recolección de cerca de 11 toneladas de residuos sólidos y la conservación de un espacio limpio y seguro para miles de familias; el encuentro del pasado domingo, que registró la mayor afluencia de asistentes para vivir la Fiesta Futbolera, dejó un saldo de poco más de tres toneladas de basura recolectada, atendida de manera inmediata antes, durante y al término del evento.

Estas acciones se realizan por instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con guardias permanentes integradas por una cuadrilla de Aseo Público en coordinación con SEDUVOP, quienes permanecen en la Plaza principal para atender la generación de residuos y mantener una imagen ordenada del corazón del municipio; con este trabajo cercano a la población, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender a las familias, como parte del cambio que transforma.

Durante cada jornada en que México tuvo participación en la Copa del Mundo se recolectaron un promedio de entre dos y dos toneladas y media de residuos, principalmente envases, vasos desechables y restos de botanas; aunado a ello, los 14 contenedores fijos instalados en la Plaza han facilitado que la mayoría de las y los asistentes depositen correctamente sus desechos, mientras las cuadrillas realizan recorridos permanentes para sustituir bolsas y evitar la acumulación de basura.

La dependencia informó que, además del operativo especial en la Plaza principal durante cada transmisión, la limpieza del primer cuadro de la Cabecera municipal continúa de manera cotidiana mediante las rutas diarias de barrido y recolección, garantizando un entorno limpio antes y después de cada encuentro.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantendrá estas acciones en las próximas transmisiones de partidos, hasta el próximo 19 de julio, para que las familias sigan disfrutando de este ambiente con espacios limpios, seguros y ordenados.