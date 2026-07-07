Gobierno de la Capital continúa mejorando las calles del primer cuadro

Personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico realiza labores de bacheo en diferentes vialidades.

De acuerdo con el objetivo del alcalde Enrique Galindo para rescatar integralmente elprimer cuadro de la ciudad, La Unidad de Gestión del Centro Histórico realiza una serie de acciones para mejorar las condiciones de las calles.

En este sentido, la dependencia informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata continúa con los trabajos de bacheo, atendiendo vialidades para mejorar la movilidad y brindar calles más seguras para quienes las recorren todos los días.

Indicó que día a día se emprenden trabajos para mejorar las condiciones de las calles y recuperar el esplendor del primer cuadro y se consolide como el corazón de las actividades culturales, comerciales y turísticas de San Luis Potosí.