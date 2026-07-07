San Luis Capital y BBVA impulsan la digitalización del sector turístico con el programa Avanzamos por México

Prestadores de servicios turísticos podrán acceder de manera gratuita a capacitación, herramientas digitales y soluciones para fortalecer sus negocios.

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector turístico, la Dirección de Turismo de San Luis Capital, en coordinación con BBVA, invita a prestadores de servicios turísticos, hoteles, agencias de viajes, artesanos y empresas del sector a integrarse al programa Avanzamos por México, una iniciativa que busca impulsar la transformación digital y el crecimiento de los negocios dedicados al turismo.

A través de este programa, las y los participantes podrán acceder de manera gratuita a capacitación especializada, herramientas para la digitalización de sus empresas, opciones de cobro electrónico y soluciones financieras diseñadas para fortalecer su operación y mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales, el registro no genera ningún compromiso de contratación de productos o servicios de BBVA.

Las personas interesadas pueden realizar su registro sin costo a través de la plataforma habilitada por BBVA; una vez concluido el proceso, deberán enviar una captura de pantalla de la confirmación de su registro y su nombre completo a la Dirección de Turismo Municipal, con el propósito de dar seguimiento a su incorporación al programa.

Esta acción forma parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer al sector turístico de San Luis Capital mediante la vinculación con instituciones y empresas que promueven la innovación, la profesionalización y el desarrollo económico, consolidando a la ciudad como un destino cada vez más competitivo y preparado para los retos del turismo actual.