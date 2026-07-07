El Gobierno de la Capital invita a participar en los Premios Municipales de Fotografía y Pintura 2026

Las convocatorias buscan reconocer e impulsar el talento de las y los artistas visuales del municipio.

Las bases completas pueden consultarse en la página oficial de Facebook de la Dirección de Cultura Municipal.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Cultura Municipal, en coordinación con el Consejo Ciudadano de Cultura del Municipio de San Luis Potosí y la Comisión Permanente de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, invita a participar en las convocatorias del Premio Municipal de Fotografía 2026 y el Premio Municipal de Pintura 2026, con el propósito de reconocer, impulsar y difundir el talento de las y los creadores potosinos, además de fortalecer el desarrollo de las artes visuales en la ciudad.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que el Gobierno de la Capital mantiene un firme compromiso con la promoción de la cultura y el impulso al talento local.

«San Luis Potosí es una ciudad con una gran riqueza artística. Estas convocatorias representan una oportunidad para reconocer a quienes, a través de la fotografía y la pintura, contribuyen a preservar nuestra identidad y enriquecer la vida cultural de la Capital.»

Por su parte, el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, señaló que ambos certámenes buscan incentivar la creación artística y brindar espacios para que las y los artistas compartan su trabajo con la comunidad.

«Invitamos a todas y todos los artistas visuales a participar en estas convocatorias, que representan un reconocimiento a la creatividad y al esfuerzo de quienes hacen del arte una forma de expresión y de construcción cultural para nuestra ciudad.»

El Premio Municipal de Fotografía 2026 está dirigido a fotógrafas, fotógrafos y personas aficionadas o profesionales mayores de edad, con el objetivo de estimular la producción fotográfica y promover la exploración estética y documental de la imagen. Por su parte, el Premio Municipal de Pintura 2026 busca fomentar la creación pictórica contemporánea y reconocer propuestas originales que contribuyan al desarrollo artístico del municipio.

Las personas interesadas podrán consultar las convocatorias completas, requisitos, fechas de registro y premios en la página oficial de Facebook de la Dirección de Cultura Municipal, donde también encontrarán los enlaces para descargar la documentación necesaria y conocer el proceso de participación.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo artístico y cultural de San Luis Potosí, promoviendo espacios de reconocimiento para el talento local.