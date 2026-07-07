Protección Civil Municipal fortalece la coordinación interinstitucional para la atención preventiva en presas

La Dirección Municipal de Protección Civil participó en una mesa de trabajo interinstitucional para fortalecer los protocolos de monitoreo y atención preventiva en las presas de San Luis Potosí, con el propósito de reforzar la coordinación entre autoridades y prevenir riesgos durante la temporada de ciclones tropicales.

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la gestión integral del riesgo durante la Temporada de Ciclones Tropicales, la Dirección Municipal de Protección Civil participó en la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Monitoreo de las Presas del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de consolidar estrategias de prevención y reforzar la coordinación entre las organismos responsables de la gestión del agua.

Durante la sesión de trabajo se establecieron mecanismos para fortalecer los protocolos de actuación interinstitucional, con el fin de facilitar la toma de decisiones ante posibles desfogues preventivos, garantizar el intercambio de información técnica y objetiva, así como mantener un monitoreo permanente de los niveles de almacenamiento de las presas mediante reportes diarios que permitan anticipar escenarios de riesgo.

La reunión, convocada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, contó con la participación de representantes del organismo operador Interapas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA), los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes, así como de la Guardia Civil Estatal y la Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Capital, quienes refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente en materia de prevención y atención de emergencias hidrometeorológicas.

Con estas acciones, la Dirección Municipal de Protección Civil reafirma su compromiso de fortalecer el trabajo interinstitucional para impulsar medidas preventivas que contribuyan a la protección de la población, la reducción de riesgos y la atención oportuna ante cualquier eventualidad derivada de la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales.