SOLEDAD CAMBIA TODOS LOS DÍAS: JUAN MANUEL NAVARRO, AL ARRANCAR PAVIMENTACIÓN EN BULEVAR VALLE DE LOS FANTASMAS

– Con una inversión superior a 1.5 millones de pesos, la obra beneficiará a más de mil 200 personas y mejorará la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias de la colonia San Rafael y sectores aledaños.

– Anunció la pavimentación de la calle Canelo y zonas afectadas por el paso diario de vehículos, durante la construcción del Puente Vehicular.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio el banderazo de inicio a la pavimentación con carpeta asfáltica de la lateral del bulevar Valle de los Fantasmas, en el tramo de las calles Aurora-Canelo, en la colonia San Rafael, al oriente del municipio, además de anunciar la pavimentación de una calle y otras zonas afectadas por el tránsito diario de vehículos durante la construcción del ahora mega Puente vehicular; estas decisiones son parte de las políticas de cercanía y atención a las demandas más sentidas de la gente, así como del cambio que se consolida todos los días.

La pavimentación del tramo del bulevar Valle de los Fantasmas beneficiará de manera directa e indirecta a más de mil 200 personas, y permitirá recuperar las condiciones de movilidad y seguridad en esta importante vialidad, tanto para automóviles como peatones, coadyuvando al desarrollo económico de la zona, debido a la gran presencia de establecimientos comerciales.

En un ambiente de entusiasmo y agradecimiento, vecinas y vecinos acompañaron el arranque de la obra, reconociendo al Alcalde por responder a una demanda esperada desde hace tiempo. El proyecto representa una inversión superior a 1.5 millones de pesos y contempla la sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, rehabilitación del drenaje pluvial, terracerías, construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación con carpeta asfáltica, señalética y nuevo alumbrado, transformando por completo los servicios básicos y la actual realidad urbana.

Durante su mensaje, el Alcalde anunció que los trabajos continuarán en la calle Canelo y posteriormente con el reencarpetamiento de la lateral de Valle de los Fantasmas, desde Circuito Potosí hasta la gasolinera, para completar la rehabilitación de un tramo que resultó severamente afectado durante la construcción de la nueva infraestructura vial.

«Hoy estamos aquí para cumplir ese compromiso, vamos a pavimentar esta lateral, continuar en la calle Canelo y después reencarpetar el tramo que quedó muy dañado, sabemos que aún hay pendientes y vamos a cumplirlos; este Gobierno ha demostrado que el cambio que se vive en Soledad es una realidad», afirmó.

A nombre de las familias beneficiadas, la vecina Ivonne Rodríguez agradeció la respuesta de la administración municipal. «Muchísimas gracias al Alcalde por voltear a ver nuestras peticiones, esta pavimentación va a beneficiar mucho a las y los vecinos y a quienes transitamos por esta calle y la zona aledaña, gracias por escuchar las necesidades que todas y todos tenemos», expresó, al reconocer que la obra fortalecerá la calidad de vida y la movilidad de este importante sector del municipio.

Con obras que atienden rezagos históricos y mejoran la infraestructura urbana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, impulsar una mejor calidad de vida y consolidar el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, mediante acciones que fortalecen la movilidad, el desarrollo ordenado y el bienestar de toda la población.